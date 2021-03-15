Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

BAŞKAN AKAY'A TAZİYE MESAJLARI

Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyin Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.

(DHA)

