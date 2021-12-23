Seyhan Soylu canlı yayında dolar yaktı

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü üstlendiği Nihat Doğan, Bahar Candan, Ebru Polat ve Tuğba Ekinci gibi isimlerin yorumculuk yaptığı Al Sana Haber programında yine şaşkınlık yaratan anlar yaşandı.

Sisi lakaplı Seyhan Soylu, canlı yayında elinde tuttuğu bir doları yaktı. Seyhan Soylu doları yakmadan önce, “Allah’a tapın dolara tapmayın ey tiranlar” sözleriyle dikkat çekti.

Programın yorumcularından Bahar Candan, Seyhan Soylu’dan doları yırtmasını istedi. Seyhan Soylu ise elindeki çakmakla doları yakmayı tercih etti.

"DOLARA YATIRIM YAPMAYIN"

Yanan dolarla önündeki pastanın mumlarını yakmaya çalışan Seyhan Soylu, düşen parçalar yüzünden az daha elini yakıyordu. Türk Lirasına yatırım yapın diyen Seyhan Soylu, parasını dolara yatıranlara beddua etti.

