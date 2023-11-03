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    4. 2 yaşındaki çocuğu ailesinin haberi olmadan kendisi evinde sünnet etmeye çalıştı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

    2 yaşındaki çocuğu ailesinin haberi olmadan kendisi evinde sünnet etmeye çalıştı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

    03.11.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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    2 yaşındaki çocuğu ailesinin haberi olmadan kendisi evinde sünnet etmeye çalıştı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Timothoes Powell isimli bir adam akrabası olan 2 yaşındaki çocuğa kısa bir süreliğine bakıcılık yapıyordu. Kuzeninin çocuğuna bakıcılık yaptığı sırada Powell, başarısız bir sünnet girişiminde 2 yaşındaki çocuğun penisini kestiği iddiasıyla çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Timothoes Powell, kuzeninin çalıştığı saatlerde iki yaşındaki oğluna bakma görevini üstlenmişti. İsmi açıklanmayan iki yaşındaki akrabasına baktığı sırada Powell aynı zamanda kuzeni olan anneyi arayarak cinsel organındaki bir yırtılma nedeniyle çocuğu aceleyle hastaneye götürdüğünü söyledi. Hastaneden yapılan incelemelerde küçük çocuğun cinsel organında meydana gelen yaralanmanın kaza olmadığı ve kasıtlı bir müdahalenin sonucu olduğu ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçuyla Powell tutuklandı.

    POLİS İFADESİNDE İNKAR ETTİ

    Hastane personeli çocuğun yarasını şüpheli olarak işaretleyerek ve çocuğun istismara uğramış olabileceği korkusuyla durumu polise bildirdi. Polis sorgusunda Powell, çocuğun benzinde cam parçası gördüğünü ve kanın bir anda arttığını söyledi. Raporda cam parçasının bulunmaması üzerine ise Powell, çocuğun cinsel organını çok fazla güç uygulayarak aşağıya doğru çektiği için yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini ve herhangi bir şekilde kesme işleminin bulunmadığını belirtti.

    Çocuk Koruma Ekibi'nden kıdemli bir hemşire, küçük çocuğun cinsel organındaki yaralanmasının herhangi bir şekilde kazara olamayacak kadar temiz ve kesin olduğunu ve kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTTI

    Fox25'in haberine göre, evin içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Powell'ın çocuğun bezini değiştirip elinde bilinmeyen bir nesneyle uzaklaşırken bebeğin çığlık atıp ağlarken görüldüğü anlar yer aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika sünnet

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