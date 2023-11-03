2 yaşındaki çocuğu ailesinin haberi olmadan kendisi evinde sünnet etmeye çalıştı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Timothoes Powell, kuzeninin çalıştığı saatlerde iki yaşındaki oğluna bakma görevini üstlenmişti. İsmi açıklanmayan iki yaşındaki akrabasına baktığı sırada Powell aynı zamanda kuzeni olan anneyi arayarak cinsel organındaki bir yırtılma nedeniyle çocuğu aceleyle hastaneye götürdüğünü söyledi. Hastaneden yapılan incelemelerde küçük çocuğun cinsel organında meydana gelen yaralanmanın kaza olmadığı ve kasıtlı bir müdahalenin sonucu olduğu ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçuyla Powell tutuklandı.

POLİS İFADESİNDE İNKAR ETTİ

Hastane personeli çocuğun yarasını şüpheli olarak işaretleyerek ve çocuğun istismara uğramış olabileceği korkusuyla durumu polise bildirdi. Polis sorgusunda Powell, çocuğun benzinde cam parçası gördüğünü ve kanın bir anda arttığını söyledi. Raporda cam parçasının bulunmaması üzerine ise Powell, çocuğun cinsel organını çok fazla güç uygulayarak aşağıya doğru çektiği için yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini ve herhangi bir şekilde kesme işleminin bulunmadığını belirtti.

Çocuk Koruma Ekibi'nden kıdemli bir hemşire, küçük çocuğun cinsel organındaki yaralanmasının herhangi bir şekilde kazara olamayacak kadar temiz ve kesin olduğunu ve kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTTI

Fox25'in haberine göre, evin içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Powell'ın çocuğun bezini değiştirip elinde bilinmeyen bir nesneyle uzaklaşırken bebeğin çığlık atıp ağlarken görüldüğü anlar yer aldı.