Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Yıllarca süren davada sona gelindi

İspanya’da işlek bir yolda seyir halindeyken cinsel ilişkiye giren bir çift, güvenlik kameralarına yakalanınca kendilerini uzun süren bir yargılama sürecinin ortasında buldu. Madrid'de yolda cinsel ilişkiye girmelerinin ardından plakalarından tespit edilen çift, gözaltına alınmıştı. Karakolda ifadelerine başvurulan çift, serbest bırakılmıştı ancak haklarında yasal işlem başlatılmıştı.
Yıllar süren yargılamaları sona eren çiftin hakkında cezai işlem başlatıldı. Çifte para cezasının yanı sıra iki boyunca trafikten men cezası da verildi.
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