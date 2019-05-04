Şeyma'dan dikkat çeken özel hayat paylaşımı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, kısa süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatı ve yeni çıkaracağı kitap ile gündeme gelen Subaşı, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayarak hayatının özetini anlattı.

"OLDUĞU KİŞİYE AŞIK"

Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı, şunları söyledi: "Şu an, hayatının en iyi dönemimi yaşıyor, sadece kendine odaklı. Olduğu kişiye aşık. Ulaştığı nokta için de bir sonraki adım için de heyecanlı. Çok fazla amacı var, çok fazla hayali, çok fazla azmi, ve hiç durmadan kendine yeni tutkular ediniyor. Spontane olmayı öğreniyor. Risk almayı öğreniyor ve daima konfor alanının dışına çıkıyor.

"BAŞKALARINI DÜŞÜNCELERİNİ AZ UMURSUYOR"

Şu an sadece onu mutlu eden şeylerin peşinden gidiyor. Ruhunu besleyen şeylerin... ve dürüst olmak gerekirse başkaları ne düşünüyor, başkaları ne yapıyor diye daha az umursuyor çünkü tam da şu an hayatı huzurla dolu. Işıkla dolu. Olgunlukla, inançla dolu.

"HAYATININ EN İYİ DÖNEMİ"

Ve çok fazla umutla dolu. O şu an hayatının en iyi dönemini yaşıyor ve bunun önüne geçebilecek kesinlikle hiç kimse ve hiçbir şey yok..."





