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  4. Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaştı! 'Şimdi Çağla düşünsün' yorumları gecikmedi

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaştı! 'Şimdi Çağla düşünsün' yorumları gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 15:47
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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 2017 yılında evlenmiş ve bir yıllık evliliğin ardından ünlü çift boşanma kararı almıştı. Ilıcalı'dan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı'nın bu mutluluğu da sadece beş ay sürmüştü. Şeyma Subaşı şimdi de Acun Ilıcalı ile pozları ile gündeme geldi. Kızları Melisa'nın mezuniyeti için bir araya gelen ikiliye adeta yorum yağdı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaştı! 'Şimdi Çağla düşünsün' yorumları gecikmedi

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatlerine üzerine çekmeyi başarıyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa uzun zaman sonra eski kocası Acun Ilıcalı ile bir araya gelmesiyle gündem oldu.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Kızları Melisa'nın 5. sınıf mezuniyeti için bir araya gelen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'yı yan yana görenler çok şaşırdı. Subaşı'nın peş peşe paylaştığı o karelere ise adeta yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı'yı Subaşı'nın yanında görenler; 'Şimdi Çağla düşünsün', 'Acun'un manitasındaki genişlik', 'Çağla çok tehlikeli bir tablo' yorumlarında bulundular.

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Bazı takipçiler ise çiftin kızları için bir araya gelmesinin doğal olduğu görüşündeydi.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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