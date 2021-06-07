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Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

07.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı. Geçtiğimiz günlerde aldığı evlilik teklifi ile gündeme gelen ünlü isim için, 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan bir kripto para, küçük bir kripto para borsasında yerini aldı.

Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

'Meme coin'lere Türkiye’den bir örnek daha eklendi. Kişisel hayatıyla özellikle sosyal medyada çokça gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. 'PooCoin' adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor.

ŞEYMA'NIN ÜNLÜ SÖZÜNÜN YER ALDIĞI GRUP

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0.183344 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kripto paraya ne gerek direk bu kadını kripton gezegenine gönderin...
para değeride kendisi gibi ucuz..

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