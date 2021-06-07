Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

'Meme coin'lere Türkiye’den bir örnek daha eklendi. Kişisel hayatıyla özellikle sosyal medyada çokça gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. 'PooCoin' adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor.

ŞEYMA'NIN ÜNLÜ SÖZÜNÜN YER ALDIĞI GRUP

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0.183344 dolar.

