MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

19.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik karelerle kutladı. Subaşı, "Aile olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almıştı.

Evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik bir mesaj ve aşk dolu karelerle kutladı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa da doğum günü kutlamasına katıldı.

IMG_0520

"HARİKA BİR BABA OLACAKSIN"

Sevgilisiyle öpüştüğü esnada poz veren Şeyma Subaşı, "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Aile olmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir koca ve baba olmanı izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte paylaşacağımız gelecek için çok heyecanlıyım aşkım" dedi.

IMG_0524

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
İbo Show'un konuğu Güllü kimdir?İbo Show'un konuğu Güllü kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.