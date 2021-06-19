Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almıştı.

Evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin doğum gününü romantik bir mesaj ve aşk dolu karelerle kutladı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa da doğum günü kutlamasına katıldı.

"HARİKA BİR BABA OLACAKSIN"

Sevgilisiyle öpüştüğü esnada poz veren Şeyma Subaşı, "Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Aile olmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir koca ve baba olmanı izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte paylaşacağımız gelecek için çok heyecanlıyım aşkım" dedi.





