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Şeyma Subaşı boşanıyor mu, neden boşanıyor? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve Medoo ayrılıyor mu? Kafa karıştıran detay!

22.09.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mayıs ayında Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Medoo) ile evlenen ünlü ismin bahsi geçen videosunu görenlerin akılına "Şeyma Subaşı boşanıyor mu, neden boşanıyor?" sorusu geldi. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Medoo ile Şeyma Subaşı ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında evlenmişti. Fas, Marakeş'te 3 gün 3 gece süren lüks düğün magazin gündemini uzunca süre meşgul etmişti. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımı sonrası akıllara "Şeyma Subaşı boşanıyor mu?" sorusu geldi. İşte Medoo ile Şeyma Subaşı hakkında detaylar...

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ŞEYMA SUBAŞI BOŞANIYOR MU?

Şeyma Subaşı son paylaşımı nedeniyle konuşulmaya devam ediliyor.

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Takipçileri Subaşı'ya 'Yüzüğün nerede?', 'Yüzüğünü neden çıkardın?' gibi yorumlar yaptı.

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Sosyal medyada ise Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda boşanma davasının görüleceği iddiası ortaya atıldı.

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ŞEYMA SUBAŞI VE MEDOO AYRILIYOR MU?

Şeyma Subaşı hakkında iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Fakat iddiaların ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

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