Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, verdiği pozlarla dikkat çekti.

Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'n bir moda çekimi için poz veren Şeyma Subaşı hayatıyla ilgili samimi açıklamalar da yaptı. İşte o söyleşiden satır başları:

"Boşandıktan sonra hayatında neler değişti?

Boşanma elbette iki tarafı da etkileyen bir süreç. Biz uzun yıllar süren birlikteliğimiz ve her şeyin başında birbirimize olan saygımız sebebiyle medeni bir şekilde ayırdık yollarımızı. Hayatımda değişiklikler olsa da en temelde ben her zamanki Şeyma olmaya devam ediyorum.

Bundan sonraki ilişkinde önceden yaptığın artık asla yapmam dediğin bir şey var mı?



Herkes hayatı boyunca yalnızca fiziksel değil, zihinsel anlamda da büyümeye ve olgunlaşmaya devam ediyor. Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur. Yalnızca duygusal birliktelikler de değil, bence arkadaşlık ilişkilerinde bile yapılan hataları insan olgunlaştıkça yapmamaya çalışıyor. Benim de herkese çok çabuk güvenmek, onları da kendim gibi samimi sanmak ve içimi açmak gibi bir huyum var. Artık insanlarla olan ilişkilerimde bu sınırı korumaya çok daha dikkat ediyorum diyebilirim.