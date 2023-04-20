MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

20.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünündeki katılımcı sayısı gündemdeydi. Şeyma Subaşı 10 kişilik davetli listesiyle gündemdeyken ablası Kübra Açıl hakkında bomba sözler söyledi.

Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Şeyma Subaşı'nın Marakeş'te gerçekleşecek olan düğününe 10 kişiyi davet edeceğini açıklaması akıllara "Ablası Kübra Açıl yok mu?" sorularını getirdi.

Şeyma Subaşı'nın ablasıyla sorunlar yaşaması gündeme gelince açıklama da gecikmedi.

Siyah bikinisiyle çömelip poz verince... Siyah bikinisiyle çömelip poz verince...

Acun Ilıcalı'nın eski karısı "Kendi halinde kendi çevresinde çok özel insanlar bunlar yalnızca çevremde olacak ablam dahil hayatımda olmayacak ruhunun özel olmadığını düşündüğüm insanlar bu kadar" diyerek herkesi şoke etti.

lşll

Kübra Açıl'ın son yıllarda eski eniştesi Acun Ilıcalı ve onun sevgilisiyle yakın arkadaş olması dikkat çekiyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"
Dekoltesiyle büyüledi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadıDekoltesiyle büyüledi! Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı
Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız ettiEsra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

İlginizi Çekebilir

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.