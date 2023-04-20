Şeyma Subaşı'dan ablası Kübra Açıl hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Şeyma Subaşı'nın Marakeş'te gerçekleşecek olan düğününe 10 kişiyi davet edeceğini açıklaması akıllara "Ablası Kübra Açıl yok mu?" sorularını getirdi.

Şeyma Subaşı'nın ablasıyla sorunlar yaşaması gündeme gelince açıklama da gecikmedi.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı "Kendi halinde kendi çevresinde çok özel insanlar bunlar yalnızca çevremde olacak ablam dahil hayatımda olmayacak ruhunun özel olmadığını düşündüğüm insanlar bu kadar" diyerek herkesi şoke etti.

Kübra Açıl'ın son yıllarda eski eniştesi Acun Ilıcalı ve onun sevgilisiyle yakın arkadaş olması dikkat çekiyordu.

