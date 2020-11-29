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Şeyma Subaşı'dan ayrılan Gudio Senia eski aşkına döndü

29.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'dan ayrılan Gudio Senia eski aşkına döndü

Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşamış ancak ani bir kararla ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Ayrılıktan bir süre sonra Guido Senia eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile barıştı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirdi. Subaşı, şimdilerde yurt dışında tatil yaparken Guido Senia da eski aşkına döndü.

Gudio Senia, Şeyma Subaşı ile sevgili olduğu dönemde dahi Instagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisi Maria Carla Boscono ile yeniden aşk yaşamaya başladı.

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Çiftin birliktelikleri Boscono'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

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Şeyma Subaşı ve Guido Senia 1,5 yıl aşk yaşadıktan sonra ayrılık kararı almıştı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Guido'nun pandemi dolayısıyla çalışamadığı ve her türlü faturayı Şeyma Subaşı'na ödettiği ileri sürülmüştü.

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