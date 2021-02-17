MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'dan direk dansı paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan direk dansı paylaşımı

17.02.2021 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bir dönem Acun Ilıcalı ile evli olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündeme geliyor.

11

Subaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınladı.

DİREK DANSI YAPTI

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
22

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.
33

Sevgililer Günü'nde dudak dudağa pozunu paylaşan Şeyma Subaşı olay oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir?Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir?
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Diğer Haberler

Müge Anlı’nın canlı yayınında terlik şoku! Bir anda yerinden fırlayıp...

Müge Anlı'dan izin alıp saldırdı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

'Herkesi aşı olmaya davet ediyorum'

Seçil Gür, sevgilisi Serdar Ortaç'ın yeni yaşını kutladı

Romantik kutlama! 'Tek sen ol yanımda'

Amanda Holden'dan 50 yaşa özel çırılçıplak poz!

50 yaşa özel çırılçıplak poz!

Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Youtube'la ünlü oldu: Hasan Can Kaya kimdir?

Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Neslihan Atagül'den sanatsal paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.