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Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ve Guido Senia artık aşklarını saklamıyor. Subaşı sevgilisine boks eldivenleri alınca sevgilisi de onları paylaşıp teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisine şaşırtıcı bir hediye almayı tercih etti.

Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle ilk kez sosyal medya sayfasından fotoğraflarını paylaşmıştı.

İstanbul – ABD hattında mekik dokuyan Şeyma Şubaşı yeni sevgilisine boks eldiveni almayı tercih etti.

guidosenia

Subaşı’nın kendisine aldığı boks eldivenlerinin fotoğrafını çeken Guido Senia, sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı ve DJ Guido

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