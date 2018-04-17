Şeyma Subaşı dayanamadı yorum yaptı

Instagram'da bir magazin sayfası Coachella'ya giden yerli ünlülerin fotoğraflarını paylaşmış ve bu seneki Coachella festivaline katılımının yoğun olduğundan bahsetmişti.

Fotoğrafa etiketlenen Şeyma Subaşı'ndan da konuyla ilgili cevap geldi.

ŞEYMA SUBAŞI BEĞENMEDİ

Şeyma Subaşı etiketlendiği fotoğrafa yorum yaptı ve Coachella festivalinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi; Burning Man Coachella gibi değil ama kimsenin geleceğini sanmam. Teşekkür ederim seneye Coachella... Coachella'dan sonraki özel partiler... (Posta)