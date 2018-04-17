MAGAZİN

Şeyma Subaşı dayanamadı yorum yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Festivallerden festivale koşan Şeyma Subaşı bu sene gerçekleşen ve ünlü akınına uğrayan Coachella festivalinden pek de memnun kalmamış

Şeyma Subaşı dayanamadı yorum yaptı

Instagram'da bir magazin sayfası Coachella'ya giden yerli ünlülerin fotoğraflarını paylaşmış ve bu seneki Coachella festivaline katılımının yoğun olduğundan bahsetmişti.

Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

Fotoğrafa etiketlenen Şeyma Subaşı'ndan da konuyla ilgili cevap geldi.

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ŞEYMA SUBAŞI BEĞENMEDİ

Şeyma Subaşı etiketlendiği fotoğrafa yorum yaptı ve Coachella festivalinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi; Burning Man Coachella gibi değil ama kimsenin geleceğini sanmam. Teşekkür ederim seneye Coachella... Coachella'dan sonraki özel partiler... (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Coachella

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