MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı dövme yaptırdı! İşte yeni dövmesi...

Şeyma Subaşı dövme yaptırdı! İşte yeni dövmesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir dövmeci çıkışı görüntülenen Subaşı, koluna dövme yaptırdı. Subaşı, kendisini sık sık eleştiren Demet Akalın hakkında da konuştu.

Şeyma Subaşı dövme yaptırdı! İşte yeni dövmesi...

Snob Magazin'in haberine göre; Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı Melisa'nın isminin geçtiği dövmeyi koluna yaptıran Şeyma Subaşı,"Benim için çok anlamlı bir dövme oldu" dedi.

EYMA SUBAŞI (1)

Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden kendisine sürekli tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın hakkında ise "Yok, yok konuşmayacağım. Hiç konuşmadım bu zamana kadar" diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

EYMA SUBAŞI (6)
Şeyma Subaşı koluna dövme yaptırdı! İşte yeni dövmesi...Şeyma Subaşı, yakın zamanda yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını da söyledi. Şeyma Subaşı koluna dövme yaptırdı! İşte yeni dövmesi...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Clooney çifti Suriyeli çocuklar için okul yaptırdıClooney çifti Suriyeli çocuklar için okul yaptırdı
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldı

Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldı

Fahriye Evcen’in ‘Yıldız’ı oldu!

Fahriye Evcen’in ‘Yıldız’ı oldu!

Clooney çifti Suriyeli çocuklar için okul yaptırdı

Clooney çifti Suriyeli çocuklar için okul yaptırdı

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti

Hazım Körmükçü: Nafaka parası için enstrümanımı sattım

'Nafaka parası için enstrümanımı sattım'

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.