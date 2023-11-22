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Şeyma Subaşı eski eşinin memleketi Mısır'dan paylaştı! İddialı pozlarıyla büyüledi

22.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı eski eşinin memleketine gitti. İddialı pozlarıyla büyüleyen Subaşı peş peşe paylaşım yaptı. Ünlü ismin pozlarına adeta yorum yağdı.

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanma kararı olan Subaşı'nın en son yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Eski eşinin memleketine giden Subaşı peş peşe paylaşım yaptı. "Özel bir nedenle tekrar Mısır'a döndüm: sevdiklerimizin düğününü kutluyoruz" diyen Subaşı paylaşımında "Burada olmak harika, iyi insanlar ve pozitif hislerle çevrili!

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İlk gün gerçekten güzeldi ve sabırsızlıkla beklediğimiz daha eğlenceli etkinlikler var." cümlelerine yer verdi.

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Subaşı'nın takipçileri "Barışın artık", "Çok güzelsin", "Elbise muhteşem" yorumlarında bulundu.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı sevgilisi
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