Şeyma Subaşı gece yarısı yataktan paylaştı!

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen ve her anını paylaşan Şeyma Subaşı yazın keyfini çıkarıyor. Son olarak sosyal medya fenomeni ve marka sahibi Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.



AŞK HABERLERİ KIZDIRDI

Şeyma Subaşı açıklamasında, "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etmişti. Ve bu paylaşımını da "buraya renkli şeyler koyuyorum" diyerek kısa sürede silmişti.

ŞEYMA DURMUYOR!



Şu sıralar sevgilisi Guido Senia ile birlikte tatil yapan Subaşı son olarak gece yarısı yatakta iç çamaşırlarıyla patates yerken paylaşım yaptı. Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'na özelini bu kadar paylaşmasından dolayı eleştiri yağdı.

