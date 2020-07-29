MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı gece yarısı yataktan paylaştı!

Şeyma Subaşı gece yarısı yataktan paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Aşk haberleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından hayatına dair renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Üstsüz poz veren Subaşı şimdi de yatağın içinden paylaştı.

Şeyma Subaşı gece yarısı yataktan paylaştı!

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen ve her anını paylaşan Şeyma Subaşı yazın keyfini çıkarıyor. Son olarak sosyal medya fenomeni ve marka sahibi Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
Capture

AŞK HABERLERİ KIZDIRDI

Şeyma Subaşı açıklamasında, "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etmişti. Ve bu paylaşımını da "buraya renkli şeyler koyuyorum" diyerek kısa sürede silmişti.

ŞEYMA DURMUYOR!

Capture
Şu sıralar sevgilisi Guido Senia ile birlikte tatil yapan Subaşı son olarak gece yarısı yatakta iç çamaşırlarıyla patates yerken paylaşım yaptı. Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Subaşı'na özelini bu kadar paylaşmasından dolayı eleştiri yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor? 'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor?
MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!
Gözaltına mı alındı? İddialara açıklık getirdi!Gözaltına mı alındı? İddialara açıklık getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Hadise tatil sezonunu açtı!

Hadise tatil sezonunu açtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

Didem Arslan Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği çalışanı kaptı

'Kardeşim' dediği çalışanını kaptı

MasterChef Rezzan Atan kimdir? Rezzan Atan MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!

MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!

MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'na benzeyen Mehmet Gökçeöz finale kaldı mı? Somer Sivrioğlu: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'a poz verdi!

Nurgül Yeşilçay sevgilisine poz verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.