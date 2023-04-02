Şeyma Subaşı gelinlik giyip paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "İki senede bir başka zenginle evleniyor"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.

Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olmuştu.



İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, her anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

DUVAK TAKTI, ORTALIK YIKILDI

Şeyma Subaşı bugün, Instagram hesabından duvak taktığı fotoğraflar paylaştı. Subaşı paylaşımını, "Bekarlığa veda day 2" başlığıyla yayınladı.

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Subaşı'nın paylaşımlarına adeta yorum yağdı. Instagramda 2.9 milyon takipçisi bulunan ünlü isme birçok takipçi olumsuz yorum yaptı. O yorumlardan bazıları ise, "Her iki senede bir başka bir zenginle evlenen milli gururumuz", "Niye kendine bunu yapmışsın ki artan perdeyi sarmış gibisin", O ne gı Kezban gibi" şeklindeydi.

Bir kesim de, "Çok güzelsin ve kendi hayatını yaşadığın için tebrikler", "Bu defa çok güzel oldun", "Mutluluklar canım Şeymammm" yorumları yaptı.

MERİÇ KESKİN'E SAHİP ÇIKTILAR

Subaşı geçtiğimiz günlerde, Instagram'ın yeni özelliği olan abonelik butonunu açtığını ve oradan da paylaşımlar yapacağını açıklamıştı. Bu haber sonrasında ünlü influencer Meriç Keskin de Subaşı'nın abonelik bölümüne katıldığını söylemişti.

Subaşı'nın kendisini engellediğini duyuran Keskin'in takipçileri Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda fotoğraflarını adeta istila etti. Yorum kısmını kısıtlamak zorunda kalan Subaşı'ya, "Meriç'in parasını ver", "Merik'i sana yedirmeyiz", "Cimrilik yapma Meriç'in parasını geri öde" gibi yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı bu durum için bir hikaye paylaştı ve " İstemediklerimi hayatımdan nasıl blockluyorsam sosyal medyamdn da blocklarım" dedi.



