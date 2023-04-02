MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı gelinlik giyip paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "İki senede bir başka zenginle evleniyor"

Şeyma Subaşı gelinlik giyip paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "İki senede bir başka zenginle evleniyor"

02.04.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo evlilik hazırlıklarını tamamladı. Daha önce düğün davetiyesi ve tarihini paylaşan Şeyma Subaşı, mayıs ayında evleniyor. Ünlü isim Instagram hesabından yakın arkadaşlarıyla kutladığı 'bekarlığa veda' partisinden fotoğraflar paylaştı. Duvak taktığı görülen Subaşı'nın paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı gelinlik giyip paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "İki senede bir başka zenginle evleniyor"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Meedo ile evlilik hazırlığı içerisinde olan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi.

63bea94717aca91740ab2b09

Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olmuştu.
1044648810_0_-1_1967_1112_1920x0_80_0_0_4e330f69804bc8caef7f3d58cf4afb70

İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, her anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

DUVAK TAKTI, ORTALIK YIKILDI

Şeyma Subaşı bugün, Instagram hesabından duvak taktığı fotoğraflar paylaştı. Subaşı paylaşımını, "Bekarlığa veda day 2" başlığıyla yayınladı.

a24d51d0-42ee-4ab4-a1da-d6bd286077d7

73ad28b1-1694-430e-8702-0a0d78a2a42c

d4646aab-614c-4b8e-b0e6-8dd2a0e9ef9c

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Subaşı'nın paylaşımlarına adeta yorum yağdı. Instagramda 2.9 milyon takipçisi bulunan ünlü isme birçok takipçi olumsuz yorum yaptı. O yorumlardan bazıları ise, "Her iki senede bir başka bir zenginle evlenen milli gururumuz", "Niye kendine bunu yapmışsın ki artan perdeyi sarmış gibisin", O ne gı Kezban gibi" şeklindeydi.

ff9bec37-62f7-433f-ad90-66ad70401e81

Bir kesim de, "Çok güzelsin ve kendi hayatını yaşadığın için tebrikler", "Bu defa çok güzel oldun", "Mutluluklar canım Şeymammm" yorumları yaptı.

MERİÇ KESKİN'E SAHİP ÇIKTILAR

Subaşı geçtiğimiz günlerde, Instagram'ın yeni özelliği olan abonelik butonunu açtığını ve oradan da paylaşımlar yapacağını açıklamıştı. Bu haber sonrasında ünlü influencer Meriç Keskin de Subaşı'nın abonelik bölümüne katıldığını söylemişti.

Adsiz-tasarim-33

Subaşı'nın kendisini engellediğini duyuran Keskin'in takipçileri Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda fotoğraflarını adeta istila etti. Yorum kısmını kısıtlamak zorunda kalan Subaşı'ya, "Meriç'in parasını ver", "Merik'i sana yedirmeyiz", "Cimrilik yapma Meriç'in parasını geri öde" gibi yorumlar yapıldı.

c0602561-d141-40cd-8d0e-7e8514fbb8bf

Şeyma Subaşı bu durum için bir hikaye paylaştı ve " İstemediklerimi hayatımdan nasıl blockluyorsam sosyal medyamdn da blocklarım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı estetiksiz haliyle şaşırttı! "Abla yüz nakli mi yaptın?"Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı estetiksiz haliyle şaşırttı! "Abla yüz nakli mi yaptın?"
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdıVar Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı
Ahlaki değerlere uygun değilmiş! "Kapatılmalı"Ahlaki değerlere uygun değilmiş! "Kapatılmalı"
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı evlilik sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

2 TL'den fazla indirim olacak...

2 TL'den fazla indirim olacak...

AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"

AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"

Kumar borcu deniyordu ama gerçek nedeni ortaya çıktı!

Kumar borcu deniyordu ama gerçek nedeni ortaya çıktı!

Dikkat çeken 'ikinci tur' çıkışı! "İstifasından sonra Ağıralioğlu ile görüştüm"

Dikkat çeken 'ikinci tur' çıkışı! "İstifasından sonra Ağıralioğlu ile görüştüm"

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.