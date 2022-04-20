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Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Gelen lüks hediyeleri satıp...

20.04.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’dan sonra aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmak için alternatif bir yol buldu. Subaşı, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler alıyor.

Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Gelen lüks hediyeleri satıp...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

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Hatta Ilıcalı da bu durumu "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.

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Takvim'de yer alan habere göre, Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma, para kazanmanın yolunu buldu.

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Genç kadın, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

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İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

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MİLYONLUK HEDİYE

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma'ya hediyelerinden biri de Hermes'in fiyatı 1 milyon TL'yi bulan bu çantasıydı. İddiaya göre Şeyma'nın sattığı ürünlerden biri de işte bu Hermes Birkin.

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Şeyma Subaşı
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