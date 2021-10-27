Şeyma Subaşı, havuz kenarından üstsüz pozunu paylaştı: Ruhunuz özgür mü?

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adındın sıklıkla söz ettiren Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım geldi. Havuz kenarında siyah üstsüz bikinisiyle poz veren Subaşı, "Ruhunuzun gerçekten özgür olduğuna emin misiniz?" dedi.

Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik yolunda giden Şeyma Subaşı sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündemin düşmeyen Şeyma Subaşı, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Yaptığı paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alan Subaşı, son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.



