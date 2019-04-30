MAGAZİN

Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'yi affetmedi! Şikayetçi oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan yargılanması için şikayetçi oldu.

Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'yi affetmedi! Şikayetçi oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi veren Şeyma Subaşı Adana eski Büyükşehir Başkanı da olan 2019 Yerel Seçimleri MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasını istedi.

DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI

Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE

Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi. Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi.

mhp-adana-belediye-baskani-adayi-kimdir-huseyin-sozlu-kimdir

KADINI HOR GÖRMENİN AÇIK BİR UZANTISI

Avukat Emek Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci sırada tamamlayan Hüseyin Sözlü sosyal medya hesabından “Bilcümle taklacılar, Acun’dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!” deyince büyük tepki çekmişti.


PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Nihat Doğan'a hapis ve para cezasıNihat Doğan'a hapis ve para cezası
Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı hüseyin sözlü dava

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yok böyle ilişki ağı! Eski sevgilisinin kardeşiyle sevgili oldu! Bu da yetmedi...

Yok böyle ilişki ağı! Eski sevgilisinin kardeşiyle sevgili oldu! Bu da yetmedi...

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
o kadar insan konusuyor dava açamıyor da Hüseyin sözlüye mi açıyor...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

Beren Saat Uluslararası Dans Günü'nü böyle kutladı

Beren Saat Uluslararası Dans Günü'nü böyle kutladı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Nihat Doğan'a hapis ve para cezası

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Hatice'den Çağla Şıkel'e olay sözler! 'Bir zamanların tostçu Çağla'sı...'

Melis Buse Betkayan'ın estetikli hali şaşırttı

Kısmetse Olur Melis'in estetikli hali şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.