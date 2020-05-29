Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya kavuştu: Sonunda geri döndü

Şeyma Subaşı ve pandemi sebebiyle uzun süredir Dominik’te bulunan ve annesinden ayrı kalan Melisa ile kavuştu. Melisa, babası Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla, bakıcısıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

Subaşı, kızının ülkeye döndüğünü "Sonunda geri döndü. Benim her şeyim" notuyla duyurdu.

ACUN, ESKİ EŞİ ŞEYMA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında eski eşi Şeyma Subaşı'yı övmüştü. Acun Ilıcalı, "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor.

Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı" demişti.