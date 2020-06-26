Şeyma Subaşı, Melisa ile mekik çekti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı İtalya'ya yolcu eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte tatiline ara vermeden devam ediyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, fit görünümünü korumak için egzersizlerini ihmal etmiyor. Spor yaparken her fırsatta çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez havuz başında, kızı Melisa'yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldırıp indiren Subaşı, mekik çektiği anların videosunu yayınladı.



