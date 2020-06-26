MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı, Melisa ile mekik çekti

Şeyma Subaşı, Melisa ile mekik çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, fit görünümünü korumak için yaptığı her egzersizi gözler önüne sermeye devam ediyor. Şu aralar kızı Melisa ile tatile yapan Subaşı, bu kez de havuz başında kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği videoyu paylaştı.

Şeyma Subaşı, Melisa ile mekik çekti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı İtalya'ya yolcu eden Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte tatiline ara vermeden devam ediyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, fit görünümünü korumak için egzersizlerini ihmal etmiyor. Spor yaparken her fırsatta çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez havuz başında, kızı Melisa'yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldırıp indiren Subaşı, mekik çektiği anların videosunu yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

How to get abs ????

Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi ()


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Yeşilçam'ın Sezercik'i avukatıyla mahkemelik olduYeşilçam'ın Sezercik'i avukatıyla mahkemelik oldu
Bergüzar Korel'den romantik komediBergüzar Korel'den romantik komedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay Kamal: Katı bir anne değilim

Doğa Rutkay Kamal: Katı bir anne değilim

Can Yaman'ın yeni stili olay oldu!

Can Yaman'ın yeni stili olay oldu!

Scarlett Johansson: Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

'Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı'

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu mahkemelik oldu

Yeşilçam'ın Sezercik'i avukatıyla mahkemelik oldu

Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

Bülent Ersoy annesinin ardından konuştu! Gözyaşları sel oldu

Bülent Ersoy annesinin ardından konuştu! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.