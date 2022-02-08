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Şeyma Subaşı'na nafaka şoku! 2 yıl sonra kesiliyor

08.02.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Buna göre 2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

Şeyma Subaşı'na nafaka şoku! 2 yıl sonra kesiliyor

2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı'nı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

NAFAKA ÖDEMELERİNE SINIRLAMA GELİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Buna göre 2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor.

Son dakika: Nafakada yeni düzenleme! Artık süre önemli olacak: 3 yıldan az evli kalana 5 yıl nafakaSon dakika: Nafakada yeni düzenleme! Artık süre önemli olacak: 3 yıldan az evli kalana 5 yıl nafaka

TASLAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ'ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ'ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması planlanıyor.

İŞTE YENİ NAFAKA TASLAĞI

-Düzenleme ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak.

-2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

-Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak.

AK Parti'li kurmaylar, "Mevcut kanunda 'Hakimler süresiz nafaka kararı verir' diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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