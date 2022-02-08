Son dakika: Nafakada yeni düzenleme! Artık süre önemli olacak: 3 yıldan az evli kalana 5 yıl nafaka

Son dakika: Yeni nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Merakla beklenen yeni düzenlemede ilk kıstas süre olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bizzat üzerinde durduğu nafaka düzenlemesi için taslak metin de hazırlandı. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

SON DAKİKA: YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİNDE KISTAS SÜRE

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

BU YIL MECLİS’E GELECEK

AK Parti kurmayları “Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA DAVALARINA DÜZENLEME

Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor. AK Parti, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

