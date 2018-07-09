Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı, BeStyle için Mardin’de objektif karşısına geçti. Subaşı, dergiye hakkında merak edilenleri de anlattı.

İşte o röportajdan öne çıkanlar...

Çok konuşulan biri olmak nasıl bir duygu?

Çeşme’de, İstanbul’da, nerede olursam olayım, bir anda bütün gözler bana dönüyor. Sonuçta hareketlerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Biri fotoğrafımı çekiyor. O sırada bir şey yiyorsam, acaba ağzımı çok mu açtım diye geriliyorum. Tuvalete gidiyorum, peşimden 20 kişi geliyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Evet, zor ve yorucu ama bu kadar tanınmak ve sevilmek de bir o kadar güzel.

Acun Ilıcalı ile uzun bir beraberlik sonunda evlendiniz. Evlilik şart mıydı sence?

Güzel soru, çok teşekkürler. Nasıl cevap versem bilemedim bir anda... Kadın ve erkek o kadar ayrı iki karakter ki, bir arada yaşamaları gerçekten zor. Ayrı ayrı yaratılan iki canlıyı bir eve koyup ömür boyu birlikte yaşatma fikri çok korkunç. Evlilik kelimesi zaten çok korkutucu... Aslında insan doğasına aykırı. Evlilik şart mıydı? Evet, şarttı artık. Özellikle Melisa’dan ve yaşanmışlıklarımızdan sonra gelinecek nokta, kesinlikle evlilikti.

MELİSA’YA “PARAMIZ YOK”DİYORUM, ANLIYOR

Standartların dışında bir evlilik sizin yaşadığınız. Mesela ne zaman görüşebiliyorsunuz?

Acun’la vıcık vıcık bir evliliğimiz yok. Şu an Bebek’te açacağım kafeyle ilgili oldukça yoğun çalışıyorum. Seyahatlerim çok fazla. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Sadece moda ile ilgili olan bir aplikasyonum var, bu aralar onunla daha çok ilgilenmeye başladım. Yani ben de yoğun bir dönemdeyim. Acun çok çok fazla çalışıyor, işine odaklı. Buna rağmen yine de, her ay en fazla 1 hafta görüşemiyoruz, bunun dışında sürekli birlikteyiz, birlikteyken de çok kaliteli zaman geçiriyoruz.

Size “ruh ikizisiniz” diyebilir miyiz?

Kesinlikle diyebiliriz.

Melisa’ya kardeş istiyor musun?

En az 2-3 sene sonra düşünebilirim. Aslında ikinci çocuktan biraz da korkuyorum. Acun’un dört kızı var ve “erkek istiyor” lafları her zaman gündemde biliyorsunuz. Ama bu benim meselem olmadı hiç. Acun tabii ki erkek ister tüm erkekler gibi ama ben yine de kızım olsun isterim. Erkek çocuklarından çok korkuyorum. Melisa o kadar uysal ve güzel huylu bir çocuk ki. Şımarık değil, laftan anlar, yapma dediğimi yapmaz. Belki de bu yüzden başka çocuk fikri biraz zor geliyor bana.

Melisa çok pozitif bir çocuk. İyi ve vicdanlı biri olsun diye uğraşıyorum. “Anniş neden bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar?” diyor mesela. Ben de hemen cevabı yapıştırıyorum: “Kızım biz iyi insanlarız, gülümsüyoruz ya, bu yüzden bizi çok seviyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar.” “O zaman hep böyle olalım anniş” diyor. Ne kadar güzel değil mi? Oyuncak almadım diye ağlayan bir çocuk da değil çok şükür. Hediyelere boğmak yerine, mutlu çocuk yetiştirmek önemli. “Paramız bugün yok, anne-babanın çalışması gerekir” diyorum, anlıyor. Hayattaki her türlü zorluğu da öğrensin istiyorum.