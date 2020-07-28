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Şeyma Subaşı'nı kızdıran aşk haberi! 'Daha ne kadar saçmalayacaksınız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Şeyma Subaşı bu iddialara çok sinirlendi ve bir paylaşımla açıklama yaptı. Subaşı paylaşımını ardından ise sildi.

Şeyma Subaşı'nı kızdıran aşk haberi! 'Daha ne kadar saçmalayacaksınız'

Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrıldığı ve iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Subaşı açıklama yapma gereği hissetti. Subaşı önce sevgilisi Guido Senia ile pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıtŞeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıt

Ardından ise bir açıklama yaptı ve açıklamasını kısa süre hesabında tutup ardından ise sildi.

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Şeyma Subaşı açıklamasında "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etti.

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