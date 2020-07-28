Şeyma Subaşı'nı kızdıran aşk haberi! 'Daha ne kadar saçmalayacaksınız'

Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrıldığı ve iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Subaşı açıklama yapma gereği hissetti. Subaşı önce sevgilisi Guido Senia ile pozlarını paylaştı.

Ardından ise bir açıklama yaptı ve açıklamasını kısa süre hesabında tutup ardından ise sildi.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etti.