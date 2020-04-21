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Şeyma Subaşı'nın favorisi İtalyan mutfağı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

YouTube kanalında İtalya ile Türk yemeklerini kıyaslayan Şeyma Subaşı, “İtalyan mutfağı, dünyanın en iyi mutfağıdır” dedi.

Şeyma Subaşı'nın favorisi İtalyan mutfağı...

Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.

“KEBAP İSRAİL’DE DE VAR”

“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip” şeklinde konuştu.

“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi

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