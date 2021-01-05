Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu

Uzun süredir Miami'de olan ve adı sık sık aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle romantik bir karesini paylaştı. Pandemi döneminde Guido Senia ile yollarını ayıran Subaşı son pozuyla olay oldu.

Erkek arkadaşının yüzünü fotoğrafta göstermeyen Şeyma Subaşı, birbirlerine sarılırken çekilen bu kareyi "Lütfen nazar olmasın. Şeyma'nın masalı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğraflar yeni sevgilisiyle ilgili açıklamalar yapan eski eşe nispet olarak da algılandı. Öyle ki fotoğraftan hemen sonra Çağla Altunkaya'nın yalnızca gülen surat emojileri paylaşması dikkat çekti.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Şeyma Subaşı gündem olmasının ardından bir de video paylaştı. Partiden partiye koşan Subaşı'nın sevgilisiyle sıcak dansı da olay oldu.



Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi.



