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Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu

05.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı, sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştıktan sonra bir de dans videosu paylaştı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi.

Uzun süredir Miami'de olan ve adı sık sık aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle romantik bir karesini paylaştı. Pandemi döneminde Guido Senia ile yollarını ayıran Subaşı son pozuyla olay oldu.

Erkek arkadaşının yüzünü fotoğrafta göstermeyen Şeyma Subaşı, birbirlerine sarılırken çekilen bu kareyi "Lütfen nazar olmasın. Şeyma'nın masalı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bu fotoğraflar yeni sevgilisiyle ilgili açıklamalar yapan eski eşe nispet olarak da algılandı. Öyle ki fotoğraftan hemen sonra Çağla Altunkaya'nın yalnızca gülen surat emojileri paylaşması dikkat çekti.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Şeyma Subaşı gündem olmasının ardından bir de video paylaştı. Partiden partiye koşan Subaşı'nın sevgilisiyle sıcak dansı da olay oldu.

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi.


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