MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı’nın Miami tatili tam gaz devam ediyor! Turuncu bikinisiyle poz verdi!

Şeyma Subaşı’nın Miami tatili tam gaz devam ediyor! Turuncu bikinisiyle poz verdi!

18.10.2020 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı’nın Miami tatili tam gaz devam ediyor! Turuncu bikinisiyle poz verdi!

Yaz aylarını Çeşme-Bodrum arasında geçiren Şeyma Subaşı yeniden yurt dışı tatillerine başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yurt dışı tatillerini paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı soluğu Amerika’da aldı. Miami’de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan Subaşı’nın turuncu bikinili fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalmaya başladı. Kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Subaşı ise ilk rotasını Londra olarak belirledi. Londra’nın ardından Meksika’ya giden Subaşı son olarak ise Miami’ye uçtu.

Miami’den yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘KENDİME ÇOK YATIRIM YAPTIM’

şeyma subaşı

Miami’de sıcak havanın tadını çıkartan Subaşı gönderisine, “Vücudum huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zihinsel olarak açık; duygusal olarak ise toparlanmış hissediyorum. Bu noktaya ulaşmak adına kendime yatırım yaptığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelmek benim için kolay olmadı. Buraya daha çok kendim gibi hissetmemi sağlayan şeyleri yaparak ulaştım. Siz de aklınıza, sağlığınıza ve kendinize yatırım yapın. Her zaman kendinize karşı nazik olun, iyi bakın, değer verin, saygı gösterin ve mutlu olun. Her zaman kendiniz olun” notunu ekledi. Subaşı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
500 bin TL'lik arabasını denedi! 500 bin TL'lik arabasını denedi!
O karardan sonra merak konusu olduO karardan sonra merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu

Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' genelgesi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Diğer Haberler

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk’un acı kaybı!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Jennifer Lopez: Kendinize güvenmeniz gerekir

Jennifer Lopez: Kendinize güvenmeniz gerekir

Cem Yılmaz'dan Azerbaycan paylaşımı

Azerbaycan paylaşımı! 'Adaletsiz dünyaya...'

Serdar Ortaç’ın Azerbaycan çıkışı dikkat çekti! ‘Hesabını verecek...’

Azerbaycan çıkışı! ‘Hesabını verecek...’

Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı pişti oldu! Burcu Kıratlı'nın eski nişanlısına bakışı olay oldu

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Burak Özçivit yeni arabasıyla olay oldu

500 bin TL'lik arabasını denedi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.