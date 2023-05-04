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Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini damga vurdu! Görenler inanamadı

04.05.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı uzun zamandır birliktelik yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu. Çifte bu mutlu günlerinde çok az sayıda davetli eşlik etti. 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi alan Subaşı 2023 yılında Fas'ta dünyaevine girdi. Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini damga vurdu.

Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini damga vurdu! Görenler inanamadı

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.

Subaşı, nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih etti. Tek omuzlu fır fır detaylı elbiseyi bazı kullanıcılar şık bulurken, bazı kullanıcılar ise hiç beğenmedi.

Şeyma Subaşı 3

Sadece yakın çevresinin katıldığı nikahta kızı Melisa hep yanındaydı. Aile fotoğrafı sosyal medyaya düştükten sonra Melisa Ilıcalı'nın beyaz pantolon, beyaz gömlek, siyah kemer ve beyaz ayakkabı kombini son derece gündelik bulundu ve hiç beğenilmedi.

Melisa

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