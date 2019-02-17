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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido merak etti: Enişte ne demek?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başladıktan sonra enişte olarak anılan DJ Guido Senia'nın "Hepinizi seviyorum millet ama enişte ne demek?" paylaşımına yorum yağdı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido merak etti: Enişte ne demek?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yeni aşkıyla gündemde...

Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı'dan sonra 'Enişte' olarak anılan DJ, kelimenin anlamını bilmeyince sosyal medyada ilginç tepkiler aldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumun altına Türk takipçiler "enişte" yazınca ünlü DJ kelimenin anlamını merak etti.

"HEPİNİZİ SEVİYORUM AMA ENİŞTE NE DEMEK?"

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile çıktığı kayak tatilinden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Fotoğraflara Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia'dan ise yorum geldi.

Senia, Subaşı'nın fotoğrafına, ilk olarak "Oh oh oh" yorumunu yaptı. Yorumlardan bazıları 'enişte' kelimesiyle doluydu hal böyle olunca Guido merak ederek "Hepinizi seviyorum millet ama Enişte ne demek? diye sordu.

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Soruya birbirinden ilginç yanıtlar geldi. 'Geçmiş olsun demek', 'Sıfırı tükettin demek' 'Nafaka demek' gibi yorumlar geldi.

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DJ Guido Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia Şeyma Subaşı

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