Şeyma Subaşı süper minisiyle olay oldu! 'Arkadan...'

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımına kalp emojisi ile birlikte "Red" notunu da düşen Subaşı'nın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



Şeyma Subaşı'nın kırmızı elbisesinin kalça kısmındaki görüntüsü hayranlarının kafasını karıştırdı.



Bazı takipçiler "Arkadan tulum gibi önden elbise anlamadım" yorumları yaptı.

Lübnan kökenli Amerikalı eski basketbolcu Rony Seikaly eşi Martha Graeff ile yataktan poz paylaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde de olay olmuştu. Subaşı'nın partiden partiye gitmesi sık sık gündeme geliyor.



