Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia aynı yatakta poz verdi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, dün sevgilisiyle aynı yatakta tek tek poz verdi.

Birkaç gündür İtalya’da olan Subaşı, Senia ile fotoğraf vermemek için eşinden geleni yapsa da birlikte yemek yedikleri anlar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile görüntü vermek istemese de yaptığı bazı şeylerle bir arada olduklarının mesajını veriyor.

Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Guido ve Şeyma'nın fotoğrafları aynı saatte paylaşmaları da dikkatlerden kaçmadı.

AYAKKABI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Instagram'dan hikaye paylaşan Şeyma Subaşı'yı ele veren bir diğer detayda videosundaki fosfor renkli ayakkabılar oldu.

Şeyma'nın videosundaki ayakkabılar ise sevgilisi Guido Senia'ya ait.

Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guida Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi

