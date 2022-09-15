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  4. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo öpüşmeye doyamadı!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo öpüşmeye doyamadı!

15.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile pek çok kez ayrılıp barışan Şeyma Subaşı şu an birlikte olduğu sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyor. Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin dudaklarını öptüğü anları paylaşarak gündeme geldi.

Evlenmek üzereyken ayrılık kararı alan ve adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışmıştı. Dolu dizgin aşk yaşayan Medoo ve Şeyma Subaşı birbirlerinden ayrılamıyor.

Son olarak Burning Man'e giden çift döndükten sonra da keyifli geçen zamanlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını yayınlayan Subaşı, sevgilisiyle özel anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı "Biliyorum, tipik videolar değil. Bu benim, biliyorum ben" notuyla Meedo ile öpüştüğü anları paylaştı.


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Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi sevgilisi ele
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