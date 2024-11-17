MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı ve sevgilisi sarmaş dolaş dans etti! O anları paylaştı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi sarmaş dolaş dans etti! O anları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 13:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etmişti. Model sevgilisiyle bir hayli mutlu olan Şeyma Subaşı'nın sarmaş dolaş dans anları sosyal medyada gündem oldu.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi sarmaş dolaş dans etti! O anları paylaştı

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle adını duyuran ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürmüştü.

Evlendikten kısa süre sonra apar topar boşanma davası açan ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Subaşı yeni bir aşka yelken açtı.

Alsaloussi ile evliliği 5 ay süren Şubaşı, gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı.

Teixeira ile önce el ele fotoğrafını paylaşan Subaşı, daha sonra sevgilisiyle öpüştüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Untitled-2

Şeyma Subaşı aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak sevgilisiyle partide sarmaş dolaş dans edip öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Subaşı'nın o anları sosyal medyada "Yaşıyorsun bu hayatı", "Sevgilin olay git tadını çıkar" yorumları yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
En Çok Okunan Haberler
İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.