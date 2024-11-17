Şeyma Subaşı ve sevgilisi sarmaş dolaş dans etti! O anları paylaştı

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle adını duyuran ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürmüştü.

Evlendikten kısa süre sonra apar topar boşanma davası açan ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Subaşı yeni bir aşka yelken açtı.

Alsaloussi ile evliliği 5 ay süren Şubaşı, gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı.

Teixeira ile önce el ele fotoğrafını paylaşan Subaşı, daha sonra sevgilisiyle öpüştüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak sevgilisiyle partide sarmaş dolaş dans edip öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Subaşı'nın o anları sosyal medyada "Yaşıyorsun bu hayatı", "Sevgilin olay git tadını çıkar" yorumları yapıldı.