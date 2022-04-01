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Şeyma Subaşı'yı geren Hakan Sabancı sorusu! "İlişki yok mu?" sorusuna ilk kez yanıt verdi

01.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile üst üste yakalanan ve adı aşk dedikodularına yakalanan Şeyma Subaşı bir mekan çıkışı görüntülendi. Yine Hakan Sabancı ile olan ve kapıda ayrı araca yönelen Şeyma Subaşı ilk kez sorulara kısa yanıtlar verdi.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı gündemden düşmüyor. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı İstanbul'da arka arkaya yakalanınca aşk dedikoduları da beraberinde geldi. İddialara göre Arzu Sabancı oğlunun limitsiz kartına el koydu ve ilişkiyi onaylamadığını söyledi.

Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Şeyma Subaşı "Bütün arkadaşlarımız, hepsi arkadaşım" dedi.

Şeyma Subaşı Hakan Sabancı'yı limitsiz kartından etti! Arzu Sabancı iddiası gündemdeŞeyma Subaşı Hakan Sabancı'yı limitsiz kartından etti! Arzu Sabancı iddiası gündemde

Subaşı muhabirin "İlişki yok, arkadaşsınız diyebilir miyiz?" sorusuna "Yok, Arkadaşız" yanıtını verdi.

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Şeyma Subaşı
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