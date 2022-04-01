Şeyma Subaşı'yı geren Hakan Sabancı sorusu! "İlişki yok mu?" sorusuna ilk kez yanıt verdi

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı gündemden düşmüyor. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı İstanbul'da arka arkaya yakalanınca aşk dedikoduları da beraberinde geldi. İddialara göre Arzu Sabancı oğlunun limitsiz kartına el koydu ve ilişkiyi onaylamadığını söyledi.

Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Şeyma Subaşı "Bütün arkadaşlarımız, hepsi arkadaşım" dedi.

Subaşı muhabirin "İlişki yok, arkadaşsınız diyebilir miyiz?" sorusuna "Yok, Arkadaşız" yanıtını verdi.

