Seyrettikten sonra uyuyamayacağınız en iyi korku filmleri

Seveni olduğu kadar sevmeyeninin de bol olduğu korku filmleri, sinema tarihinin her bölümünde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştır. Sinema tarihinin modern klasiklerinden eskimeyen başyapıtlarına korku severlerin gözden kaçırmaması gereken, son yıllara damgasını vurmuş korku yapımlarını derledik. EN İYİ KORKU FİLMLERİ İzleyenin bir daha unutamayacağı korku filmleri arasında Ari Aster’in iki şahanesi Ayin ve Ritüel yer alırken Stephen King uyarlaması O ve O Bölüm 2 filmleri de listemizdeki yerini aldı.

Son yıllarda en iyi korku filmi deyince akla gelen Jordan Peele’nin Oscar ödüllü filmi Kapan ve 2019 yılının en çok konuşulan korku filmlerinden bizi olan Biz de listede yerini aldı. En iyi korku filmlerini arıyorsanız, doğru adrese geldiniz! Tam bir korku filmi hayranıysanız ve son günlerde ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız son yıllara (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) damga vurmuş en iyi korku filmlerini sizler için bir araya getirdik. The Witch (2015) Bağnazlık, cadılık, göç, sürgün gibi unsurları ele alan The Witch, genç yönetmen Robert Eggers'in ilk uzun metrajlı film denemesi. 17’nci yüzyılın İngiltere’sinde geçen film, 5 çocuklu koyu Hristiyan bir ailenin başına gelenleri konu alıyor.

Dehşet Odası (2015) Green Room Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick Stewart gibi isimleri bir araya getiren yapım, bir Punck Rock grubunun çıktıkları turnede konser verdikleri mekanlardan birinde sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşmalarıyla başlayan olaylar silsilesini konu alıyor. Çiğ (2015) Raw Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren Raw, veterinerlik fakültesine başlayana kadar hayatını vejetaryen bir ailede, vejetaryen olarak geçiren Justine’in, sıra dışı bir şekilde değişen hayatını konu alıyor. Davet (2015) The Invitation 2015’in en iyi korku filmlerinden biri olan Davet, eski eşi Eden ve onun yeni kocası David'in evine yemeğe konuk olan bir adamın üzerinden ilerliyor. Karyn Kusama yönetmenliğindeki film, dünyanın en dehşet verici akşam yemeğini vadediyor. Av Köpekleri (2016) Hounds of Love Ben Young’ın yazıp yönettiği film, rahatsız bir çift tarafından sebepsiz yere kaçırılan Vicki Maloney’in hayatta kalma savaşını konu ediyor. Nefesini Tut (2016) Don't Breathe Kendisi ve kız kardeşi için daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak isteyen Rocky, erkek arkadaşı Money ve bir başka arkadaşı Alex ile birlikte çok zengin, ancak gözleri görmeyen bir adamın evini soymaya karar verir. Kör bir adamın evini soymak ilk başta çok basit gibi görünse de hiçbir şey planladıkları gibi gitmez…

Korku Seansı 2 (2016) The Conjuring 2 2013 yapımı ilk filmin başarısının ardından çekilen Korku Seansı 2, ilk filmi geride bırakıp çok büyük bir başarı elde etti. Kötü ruhlar, Londra'daki bekâr bir anne ve dört çocuğuna korku dolu anlar yaşatmaktadır. Hayalet avcıları Ed ve Lorraine Warren bir kez daha devreye girer. Gece Gelen (2017) It Comes at Night Joel Edgerton'ın başrolünde yer aldığı It Comes at Night, dünya tehdit altındayken ailesini korumak isteyen bir babanın yaratmaya çalıştığı iradenin nasıl sarsıldığını anlatıyor. O (2017) It Stephen King’in unutulmaz romanından bir kez daha sinemaya uyarlanan O, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Okullarında dışlanan bu grup, bir yandan ergenlikle uğraşırken, kendilerine musallat olan korkunç bir palyaço ile de mücadele etmek zorunda kalırlar. Film, 35 milyon dolarlık bütçesini yirmiye katlayarak ‘tüm zamanların en çok gişe yapan korku filmi’ unvanını kazandı. Kapan (2017) Get Out 2017’nin tartışmasız en iyi korku filmi olan Kapan, filmin yönetmeni Jordan Peele’ye En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar ödülünü kazandırdı. Kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için hafta sonu şehir dışına çıkan Chris, aklının ucuna birle gelmeyecek olaylar silsilesiyle karşı karşıya kalır.

The Perfection (2018) The Perfection filmi, baş belası bir müzik dehası olan Charlotte'un eski okulunun yeni yıldızı olan Elizabeth'in peşinden koşmaya başlamasından sonra gerçekleşenleri anlatıyor. Elizabeth ve Charlotte'un yüzleşmesi tahmin edildiğinden çok daha fazla şok edici sonuçlara yol açacaktır. Sessiz Bir Yer (2018) A Quiet Place Post-apokaliptik bir dünyada geçen Sessiz Bir Yer, avını sesle bulan gizemli yaratıkların, dört kişilik bir ailenin hayatını tehdit etmeye başlayınca bu ailenin yaşamlarını sessiz şekilde sürdürmek zorunda kalışlarını anlatıyor. Suspiria (2018) Dario Argento imzalı 1977 yapımı kült filmin yeniden çevrimi olan Suspiria’nın yönetmen koltuğunda bu sefer Luca Guadagnino oturuyor. Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz ile Mia Goth gibi isimleri bir araya getiren yapım, Berlin’deki prestijli bir sanat okulunda yaşananları konu alıyor. Mandy (2018) Kariyerinde düşüşte olan Nicolas Cage’ın başrolünü üstlendiği ve uzun bir süre eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldığı Mandy filminin yönetmen koltuğunda Panos Cosmatos oturuyor. Sevgi dolu bir çift olan Red ve Mandy, ormandaki küçük bir kulübede sakin bir hayat sürmektedir. Hayatlarından fazlasıyla memnun olan Red ve Mandy’nin yaşamı kabuslardan çıkıp gelen bir tarikat yüzünden altüst olur.

Upgrade (2018) Son yılların en iyi korku filmlerinden biri olarak gösterilen Upgrade, orijinal senaryosuyla eleştirmenlerden tam puan almayı başardı. Korkunç bir soygun esnasında karısını kaybeden ve felç kalan Grey Trace'e, yeni buluşları olan bir milyarder tarafından deneysel bir tedavi önerilir. STEM denilen bir yapay zeka implantasyonuyla gerçekleşen tedavi, Grey'e daha önce deneyimlediklerinin dışında fiziksel beceriler kazandırırken, karısını öldüren ve kendisini ölüme terk edenlere karşı acımasız bir intikam duygusuyla hareket etmesine neden olur. Ayin (2018) Hereditary Ari Aster’in hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği bu ilk uzun metraj çalışması, Toni Collette, Milly Shapiro, Alex Wolff, Gabriel Byrne ve Ann Dowd gibi isimleri bir araya getiriyor. En iyi korku filmleri listesine damga vuran bu yapım, vizyona girdiği yıl en çok konuşulan korku filmlerinden biri oldu. Graham ailesinin en büyüğü Ellen öldüğünde, ailenin geri kalan üyeleri kökleriyle ilgili korkutucu sırlardan haberdar olmaya başlarlar. Daha fazlasını öğrendikçe, kendilerine miras kalan bu kaderden kurtulabilmek için daha da umutsuzca çabalamaya başlarlar.

Kadavra (2018) The Possession of Hannah Grace Eski bir polis olan Megan, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden çok sevdiği işini bırakmak zorunda kalır. Bağımlılık tedavisinden sonra hastanenin gece yarısı vardiyasında bekçi olarak çalışmaktadır. Megan işe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getirilir. Bu ceset bie şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace'e aittir. Cesedin gelişiyle birlikte garip ve ürpertici deneyimler yaşamaya başlayan Megan, parçalanmış olan bedenin acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Bird Box (2018) Josh Malerman'in aynı adlı romanından filme uyarlanan Bird Box, yayınlanmaya başladığı ilk haftada 45 milyonun üzerinde izlenme sayısı elde ederek Netflix’te ilk 7 günde en fazla izlenen yapım oldu. Malorie adlı kadının hamileliği ile başlayan filmde, ortaya çıkan 'bilinmeyen kötü bir güç' onu gören insanları en kötü korkuları, pişmanlıkları ve kayıpları ile yüzleştirip intihara sürükler... Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan Malorie ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar.

Uzun Kabus (2018) Slender Man Massachusetts'in küçük bir kasabasında, bir grup arkadaş Slender Man efsanesini çürütmek için bir ritüel gerçekleştirirler. Gruptaki kızlardan biri esrarengiz bir şekilde kaybolunca, onun aslında Slender Man'in son kurbanı olabileceğinden şüphelenirler. Biz (2019) Us Kapan (Get Out) filmiyle 2017 yılına damga vuran Jordan Peele, 2019 yılını boş geçmeyerek hayranlarının karşısına Biz (Us) filmiyle çıktı. ABD’nin politik atmosferinden ilham alan film, ABD’de siyahilere yönelik ırkçılığı bir korku unsuru olarak ele alıyor. 3 From Hell (2019) House of 1000 Corpses ile başlayan ve The Devil's Rejects ile devam eden serinin üçüncü devam halkası olan 3 From Hell, ölmek bilmeyen 3 şeytani katilin karşılarına çıkanlara dehşeti yaşamasını konu alır. Annabelle 3 (2019) Annabelle Comes Home James Wan’ın korku sinemasına kazandırdığı Korku Seansı (The Conjuring) filminin yan hikayesi olan Annabelle 3’te bu sefer kurbanlar Warren çifti! Annabelle’i durdurmaya kararlı olan şeytan çıkarma uzmanları Ed ve Lorraine Warren, perili bebeği evlerinde bulunan kilitli odaya getirir ve “güvenli” bir şekilde kutsal camın arkasına koyarlar. Cam kutu şeytani bebeği durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warrenlar’ın on yaşındaki kızları Judy ve arkadaşları.

Ritüel (2019) Midsommar 2019’un en iyi korku filmlerinden biri olduğu tartışmaya açık olsa da yılın en çok konuşulan yapımı olan Ritüel, İsveç’in küçük bir köyünde düzenlenen Midsommar festivaline katılmak için yola çıkan genç çiftin başına gelenleri konu alır. Hayvan Mezarlığı (2019) Pet Sematary Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer ikilisi oturuyor. Önceki yıllarda da filme uyarlanan yapım; henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük kızını geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın hikayesini anlatıyor. O Bölüm 2 (2019) It Chapter Two O: Bölüm 2, Andy Muschietti tarafından yönetilen Stephen King'in 1986 yılında yayınladığı romanına dayanan 2017 yılı yapımlı O filminin devamı. O Bölüm 2, seytan palyaçonun geri dönmesi ile yirmi yedi yıl sonra yeniden bir araya gelen Ezikler Kulübü üyelerinin hikayesini konu ediyor. Korku Hikâyeleri (2019) Scary Stories to Tell in the Dark Alvin Schwartz'ın aynı adlı çocuk kitabı serisine dayanan filmin yapımcı kadrosunda ünlü yönetmen Guillermo del Toro yer alıyor. André Øvredal tarafından yönetilen korku filmi; Halloween gecesinde terk edilmiş bir kasabada bulunan bir grup gencin başına gelenleri konu ediyor.