Seyrettikten sonra uyuyamayacağınız en iyi korku filmleri

Bağnazlık, cadılık, göç, sürgün gibi unsurları ele alan The Witch, genç yönetmen Robert Eggers'in ilk uzun metrajlı film denemesi. 17’nci yüzyılın İngiltere’sinde geçen film, 5 çocuklu koyu Hristiyan bir ailenin başına gelenleri konu alıyor.

Seveni olduğu kadar sevmeyeninin de bol olduğu korku filmleri, sinema tarihinin her bölümünde kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştır. Sinema tarihinin modern klasiklerinden eskimeyen başyapıtlarına korku severlerin gözden kaçırmaması gereken, son yıllara damgasını vurmuş korku yapımlarını derledik.

Joel Edgerton'ın başrolünde yer aldığı It Comes at Night, dünya tehdit altındayken ailesini korumak isteyen bir babanın yaratmaya çalıştığı iradenin nasıl sarsıldığını anlatıyor.

The Perfection filmi, baş belası bir müzik dehası olan Charlotte'un eski okulunun yeni yıldızı olan Elizabeth'in peşinden koşmaya başlamasından sonra gerçekleşenleri anlatıyor. Elizabeth ve Charlotte'un yüzleşmesi tahmin edildiğinden çok daha fazla şok edici sonuçlara yol açacaktır.

Uzun Kabus (2018) Slender Man

Massachusetts'in küçük bir kasabasında, bir grup arkadaş Slender Man efsanesini çürütmek için bir ritüel gerçekleştirirler. Gruptaki kızlardan biri esrarengiz bir şekilde kaybolunca, onun aslında Slender Man'in son kurbanı olabileceğinden şüphelenirler.

Biz (2019) Us

Kapan (Get Out) filmiyle 2017 yılına damga vuran Jordan Peele, 2019 yılını boş geçmeyerek hayranlarının karşısına Biz (Us) filmiyle çıktı. ABD’nin politik atmosferinden ilham alan film, ABD’de siyahilere yönelik ırkçılığı bir korku unsuru olarak ele alıyor.

3 From Hell (2019)

House of 1000 Corpses ile başlayan ve The Devil's Rejects ile devam eden serinin üçüncü devam halkası olan 3 From Hell, ölmek bilmeyen 3 şeytani katilin karşılarına çıkanlara dehşeti yaşamasını konu alır.

Annabelle 3 (2019) Annabelle Comes Home

James Wan’ın korku sinemasına kazandırdığı Korku Seansı (The Conjuring) filminin yan hikayesi olan Annabelle 3’te bu sefer kurbanlar Warren çifti! Annabelle’i durdurmaya kararlı olan şeytan çıkarma uzmanları Ed ve Lorraine Warren, perili bebeği evlerinde bulunan kilitli odaya getirir ve “güvenli” bir şekilde kutsal camın arkasına koyarlar. Cam kutu şeytani bebeği durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warrenlar’ın on yaşındaki kızları Judy ve arkadaşları.