Sezen Aksu: Dövülerek terbiye ediliyoruz

Son olarak hayranlarına bir sürpriz de Sezen Aksu'dan geldi. Aksu, bir şarkısının demosunu hayranlarıyla paylaştı. Bugünlere dair bir mektup da kaleme alan Aksu, "Evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz şu an… Öyle ya da böyle geçilecek bu ateş çemberinden. Kışın sonu bahardır" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Sezen Aksu hem yeni şarkısının demosunu paylaştı hem de yazdığı mektupla sevenleriyle dertleşti.

Aksu karantina günlerinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Başımıza gelen şeyin adına hayat diyoruz arkadaşlar, küçücük aklımızla yönetebileceğimizi, değiştirip dönüştürebileceğimizi zannettiğimiz evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz şu an. Öyle ya da böyle geçilecek bu ateş çemberinden. Anadolu’nun özdeyişlerini çok önemserim. Bilhassa dar zamanlarda tek bir satır bütün endişelerimizin, sorularımızın cevabı olabilecek güçtedir. Demem o ki kışın sonu bahardır”

'Ne yapayım şimdi ben' isimli yeni çalışmasını da paylaşan Aksu, "Bana bakınun oturduğunuz yerde, gıpraşmayın. şarkının sözlerini sular seller gibi ezber edin, corona geçtiğinde sınav yapıcam. Ödülünüz bu süreçte birikecek yeni sözler ve besteler" dedi.



