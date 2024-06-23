Sezen Aksu Kadir İnanır'ı ziyaret etti! "Hekimoğlu" türküsünü söyleyince usta isim duygulandı

Sezen Aksu, bir süre önce yeniden hastaneye kalırılan Kadir İnanir'ı ziyaret etti.

Sezen Aksu, arkadaşı Kadir İnanır için ‘Hekimoğlu’ türküsünü söyledi. Bunun üzerine Kadir İnanır, duygulandı ve ağladı.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, Kadir İnanır’ın dünyasında ‘Hekimoğlu’nun çok özel bir yeri var.

Yazıda, "Sanat dünyasında çoğu insan Kadir İnanır’ın bu türküyü çok sevdiğini bilir. ‘Hekimoğlu’nu derleyen kişidir Kadir İnanır... Gençlik yıllarında Beşiktaş’ta aynı evi paylaştığı hemşehrisi Ümit Tokcan ise türküyü notalara döküp, ilk okuyan, TRT ve Türk halk müziği repertuvarına kazandıran sanatçıdır. Sezen Aksu, bayramda ziyaretine gittiği Kadir İnanır’ın türküyle bağını bildiği için ona ‘Hekimoğlu’nu söyledi" ifadeleri yer aldı.

"KADİR İYİ OLACAK..."

Jülide Kural ise ziyarete dair, "Sezen’in ziyareti Kadir’e çok iyi geldi. Sezen ‘Yine geleceğim, seni yalnız bırakmam’ dedi. Tedavi sürecimiz çok iyi gidiyor. Kadir iyi olacak, biz kazanacağız" dedi.





