MAGAZİN

Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

Sezen Aksu'nun kısa bir süre önce Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı

Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi

Türk müziğinin ‘Minik Serçe’ lakaplı usta ismi Sezen Aksu’nun geçtiğimiz günlerde Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

SEZEN AKSU’YU OĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Aksu’nun, ayağına sert bir cismin battığı iddiasıyla hastaneye getirildiği ileri sürüldü. Bir hafta boyunca hastanede özel odada yatan sanatçının, rahatsızlığı hakkında hastaneden bilgi sızmaması için yoğun çaba harcandı.

Oğlu Mithatcan Özer’in refakat ettiği sanatçının yanına özel görevlendirilmiş hemşireler dışında hiç kimse alınmadı.

Sezen Aksu’nun estetik operasyon geçirmiş olabileceği de konuşulan en büyük iddialar arasında. (Sözcü)

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sezen aksu minik serçe

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