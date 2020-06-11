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  4. Sezin Erbil kızının yüzünü gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

Sezin Erbil kızının yüzünü gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, geçtiğimiz aylarda anne olmuş ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Erbil, kızının 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı

Sezin Erbil kızının yüzünü gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, ocak ayında ilk kez annelik duygusunu tattı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

Sezin Erbil geçtiğimiz günlerde de bu fotoğrafı, "Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına... TV'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM" mesajıyla paylaşmıştı.


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