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Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 04.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu daha katılacak.

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Erler Film’in yapımcılığındaki proje, heyecan dolu bölümlerle 12’nci sezon finaline yaklaşıyor. Kanal D’nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', bir sezonu daha geride bıraktı. Ekip 12. sezon finaline hazırlanıyor.

13. SEZONUYLA EKRANDA OLACAK
Erler Film’in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz’un yönettiği 'Arka Sokaklar' bir yılı daha geride bıraktı. Dizi, 12’nci sezon finaline yaklaşıyor. Ancak sezon finali yaklaşsa da sürprizler hız kesmiyor.

Nişan Şirinyan, şaşırtıcı bir karakterle Ali ve ekibin hayatına dahil olacak. Ayrıca 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük yıldızı Emir Berke Zincidi, 'Arka Sokaklar'la setlere dönecek. Ömür Arpacı da asayiş özel ekibinin yeni üyesi olarak kadroya katılacak.

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Arka Sokaklar arka sokaklar 13. sezon

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