SGK Başkanı Kürşad Arat kimdir? Kürşad Arat nereli ve kaç yaşında, ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanan Cevdet Ceylan'ın görevden alındığı ve yerine yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği öğrenildi. Peki SGK Başkanı Kürşad Arat kimdir? Kürşad Arat nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KÜRŞAD ARAT KİMDİR?

Kürşad Arat, 1971yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Arat, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kürşad Arat 1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında University of San Francisco’dan İşletme-Finans dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1996 yılında Kısa Dönem Askerlik görevini müteakiben 1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışmaya başladı.

KÜRŞAD ARAT HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Piyasalar, İletişim ve Dış İlişkiler, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüklerinde ve Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliğinde uzman yardımcısı, uzman, Müdür Yardımcısı ve kıdemli temsilcilik memuru kadrolarında 18 yıl boyunca çalıştı. Bu dönem boyunca, G-20, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, toplantılarında Bankayı temsil etmiş, 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu “Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları” komisyonunda görev almıştır. 2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programın yürütülmesinde KKTC teknik heyetinde teknik heyet üyesi olarak ve programın 4. gözden geçirmesinde mali sektör başkanı olarak görev yapmıştır. Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev almıştır. Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

