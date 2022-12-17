SGK ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını açıkladı!

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."

????Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçlar SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında Kurumumuzla

sözleşmeli eczanelerden temin edilebilir. — SGK (@sgksosyalmedya) December 16, 2022



