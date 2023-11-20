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Shakira cezaevine girmekten son anda kurtuldu! 8 yıl hapis ve 23 milyon avro ceza isteniyordu

20.11.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın İspanya'daki vergi kaçırma davası tarafların anlaşmasıyla bir günde bitti. Savcılık tarafından 8 yıl 2 ay hapis ve 23 milyon avro para cezası istenen Shakira suçunu kabul ederek vardığı anlaşmayla cezaevine girmekten kurtuldu. Shakira, 3 yıl hapis ve 14,5 milyon avro vergi ve 7,3 milyon avro para cezası almayı kabul etti.

"Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluyla cezaevine girmekten kurtuldu.

Barselona İl Mahkemesi'nde görülen ve Shakira'nın da sanık koltuğuna oturduğu dava bir günde sonuçlandı.

8 YIL HAPSİ TALEP EDİLİYORDU

İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplam 23 milyon avro para cezası talep ediyordu.

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Hakkındaki suçlamaları kabul eden Shakira, 3 yıl hapis ve 14,5 milyon avro vergi ve 7,3 milyon avro para cezası almayı kabul etti.

Kolombiyalı şarkıcının, adli sicilinin temiz olmasından ve ek olarak ödediği 432 bin avrodan dolayı cezanın ertelenmesi koşuluyla cezaevine girmeyeceği mahkeme kaynaklarınca açıklandı.

Shakira'nın ancak gelecekte benzer bir suçtan hüküm giymesi halinde Barselona İl Mahkemesi'nde alınan hapis cezası kararının yürürlüğe girme olasılığı gündeme gelecek.

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PIQUE İLE EVLİ OLDUĞU DÖNEMDE VERGİ MÜKELLEFİ OLMUŞTU

Eski Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu zamanda bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı. (AA)

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