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Shakira Gerard Pique'nin bu görüntülerinin ardından 'yıkıldı'

11.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıldır birlikteliklerini sonlandıran futbolcu Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığının ardından oldukça şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Shakira Gerard Pique'nin bu görüntülerinin ardından 'yıkıldı'

Ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique 12 yıllık beraberliklerini sonlandırarak uzun süre gündem olmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Shakira ve Pique’nin ayrılmadan önce yaşadıkları evlerinde çekilen bir video ortaya çıktı.

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Daily Mail’in haberine göre, 2021 Ağustos ayında çekildiği bilinen videoda Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’nin (23) çift henüz ayrılmadan önce evlerine girdikleri görülüyor.

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SHAKIRA VE ÇOCUKLAR YURT DIŞINDAYDI

Kaynaklara göre, futbolcunun Barselona’daki evinde Twitch yayını yaptığı sırada Marti’nin arka planda yer aldığı ve bu sırada Shakira’nın iki çocuğuyla birlikte yurt dışında olduğu öğrenildi.

Çifte yakın bir kaynak, röportajın gerçekleştiği dönemde Shakira ve Pique’nin birlikteliklerini “mutlu bir şekilde” devam ettirdiklerini söyledi.

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PageSix'in haberine göre, bu videonun ortaya çıkmasının ardından Kolombiyalı şarkıcının, çocuklarıyla paylaştıkları eve yeni sevgilisini getirmesinden dolayı “yıkıldığı” belirtildi.

"İYİ İNSANLAR, EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

2010 yılında evlendiği Pique'den ayrılan Shakira uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sonrası manidar bir yeni yıl paylaşımı yapmıştı.
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Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

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