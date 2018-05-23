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Shakira'nın konser biletleri, asgari ücretle yarışıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

“El Dorado“ turnesi için İstanbul'a gelecek olan , Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı en önden izlemek için satışa çıkarılan biletlerin fiyatı 1,555 TL olarak belirlendi.

Shakira'nın konser biletleri, asgari ücretle yarışıyor

12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado’ kapsamında İstanbul’a gelecek. Konser biletleri satışa çıkan şarkıcının bilet fiyatları ise adeta asgari ücretle yarışıyor.

EN ÖNDEN İZLEMENİN BEDELİ 1,555 TL

11 Temmuz’da 40 bin kişi kapasiteli Vodofone Park’ta konser verecek olan şarkıcının biletleri dün satışa çıktı. Shakira’yı sahne önünden izlemenin fiyatı ise 1,555 TL olarak belirlendi. Diğer kategorilerde ise fiyatlar 162 TL’den başlayıp 780 TL’ye kadar çıkıyor.

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Shakira istanbul konser

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