Shakira'yı aldatmıştı! Pique kendisinden 12 yaş küçük öğrenciyle...

Ünlü futbolcu Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı geçtiğimiz ayın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Gerard Pique ve Shakira ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla açıklama yaparak "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti.

İkilinin ayrılığı sonrası pek çok iddia bulunurken şimdilerde ise ünlü futbolcunun kendisinden 12 yaş küçük öğrenciyle birlikte olduğu konuşuluyor. Bu ilişkinin Shakira ayrılığından önce mi yoksa sonra mı olduğuysa bilinmiyor.

23 yaşındaki PR öğrencisi Clara Chia Marti ünlü futbolcunun prodüksiyon şirketinde çalışıyor.

YENİ AŞKI ÇOK DİKKATLİ

Çiftin yakınları bir süredir görüştüklerini söylüyor. Ayrıca Clara'nın tüm sosyal medya hesaplarının da silindiğini, böylece insanların onun fotoğraflarını bulamadığını da söyleyen kaynak; "Bu, Gerard'ın arkadaşlarının Clara ile ilişkisi konusunda gerçekten ciddi olduğunu düşünmelerine neden oluyor" şeklinde konuştu.



